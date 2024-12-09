Літаки за живу силу: Північна Корея обмінює "гарматне м'ясо" на нові винищувачі

Попри те, що перші МіГ-29 і Су-27 були представлені понад 40 років тому, вони легко модифікуються до сучасного рівня

Північна Корея може обміняти надання російському режиму тисяч військових на більш-менш сучасні літаки радянського та російського виробництва. У обмін на військовий контингент диктатор КНДР Кім Чен Ин розраховує на отримання винищувачів МіГ-29 та Су-27.

Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на заяву, яку зробив глава тихоокеанських сил США адмірал Семюель Папаро. Саме він вважає, що в обмін на допомогу КНДР захоче отримати МіГ-29 та Су-27.

Попри те, що перші МіГ-29 і Су-27 були представлені понад 40 років тому, вони легко модифікуються до сучасного рівня. На таких літаках воює Україна і воює вдало. До того ж МіГ-29 та Су-27 у будь-якому випадку будуть кращими за той авіахлам, який перебуває на озброєнні КНДР зараз та здатні серйозно посилити повітряні сили режиму Кім Чен Ина.

"Ця новина послідувала за повідомленнями, підтвердженими Пентагоном, про те, що тисячі північнокорейських військ розгорнуто в прифронтовому районі Росії Курську, де українські сили ведуть контрнаступ із серпня. Папаро сказав, що, поки ці солдати перебувають у зоні бойових дій, вони ще не брали участі в бойових діях — заява, яка суперечить нещодавнім коментарям президента України Володимира Зеленського", – зазначило видання.

Газета також нагадала, що Південна Корея використовує значно новіші літаки. Зокрема, на озброєнні її повітряних сил – модернізовані версії американських винищувачів F-15 і F-16, ​​винищувачів F-35 та винищувачі власної розробки, такі, як KAI T-50.

До слова, раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави.