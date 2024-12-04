Солдаты КНДР не доедают на фронте. Российский генерал оригинально "решил" проблему

Военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение

Среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области России, возросло недовольство. Они жалуются на недостаточный объем предоставляемой пищи.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки. В ведомстве пишут, что Россия отправила разбираться генерала.

"Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова — заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа", — говорится в сообщении.

На месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

"Государство-агрессор Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. Военных из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине, в частности — 22 мотострелкового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и упомянутой выше 11 одшбр", — подытожили в ГУР.

Отметим, сейчас российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. Россияне уже предприняли несколько попыток наступления. В частности, в середине ноября российские войска пошли на штурм в Курской области, но потеряли сразу 17 единиц техники, подорвавшись на минах, установленных ВСУ.

К слову, ранее Телеграф писал, что украинская разведка обнародовала новые доказательства привлечения военных КНДР к российской агрессии против нашего государства.