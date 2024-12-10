Асад вывел в Россию миллиарды долларов и стал самым богатым беженцем в истории

Это почти годовой ВВП Украины

После тринадцатилетней гражданской войны в Сирии режим Башара Асада прекратил свое существование. Масштабные операции оппозиции, начатые 27 ноября 2024 года, привели к падению центральных властей в Дамаске. Теперь стало известно, что Асад, бежав в Россию, унес с собой немалые деньги. А именно – 135 миллиардов долларов.

Об этом пишет турецкое издание Turkiyegazetesi. Эксперт Халид Бейе рассказал, что семья Асада присвоила около 135 миллиардов долларов во время продолжительной гражданской войны. Эти средства, по утверждению аналитиков, были выведены в большей степени в Российскую Федерацию.

Богатство, которое Асад забрал во время бегства, превратило его в одного из самых богатых беженцев в истории современного мира.

Бейе отметил, что в течение лет конфликта режим систематически присваивал государственные ресурсы. "Когда режим упал, они унесли с собой львиную долю экономики страны", — подчеркнул эксперт. 135 миллиардов долларов – это огромные деньги. Для сравнения, годовой ВВП Украины в 2024 году, по прогнозам, составляет 189 миллиардов долларов (по данным Минфина).

Напоминаем, что продолжающаяся деятельность партии Баас, руководившей Сирией более 60 лет, завершилась полной потерей политического контроля. 54-летнее правление семьи Асад закончилось бегством.

Ранее "Телеграф" писал, что в Турции могли знать о планах свергнуть режим Асада. Возможно, Эрдоган кое-чего не договаривает.