Трамп рассказал, почему против ударов дальнобойным оружием по РФ

Разрешение Байдена бить по РФ он назвал "глупым"

Дональд Трамп подверг критике удары ATACMS по территории России. Политик считает это неприемлемым.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в территорию России. Почему мы это делаем?" говорит он. "Мы лишь усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — говорит новоизбранный президент США. Об этом рассказал журнал Time, который недавно назвал Трампа "Человеком года".

Трамп заявил, что самая опасная ситуация в настоящее время – "глупое" решение Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь РФ. В то же время, будущий президент отметил, что использует поддержку Украины как способ влияния в возможных переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь согласия, — говорит он, — и единственный способ достичь согласия — это не бросать (Украина — Ред.)", — сказал Трамп. Также он сказал, что легче завершить войну на Ближнем Востоке, чем между Украиной и Россией.

Ближний Восток — проблема, которую легче решить, чем происходящее с Россией и Украиной", — говорит он.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что сын Трампа сделал насмешливое видео с Зеленским на обложке Time. Пользователи сети уже успели отреагировать на ситуацию.