Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию своей инаугурации, — CBS News

Принял ли китайский лидер приглашение?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится в следующем месяце в Вашингтоне. Приглашение поступило китайскому лидеру в начале ноября сразу после победы Трампа на президентских выборах.

Кроме китайского лидера, церемонию могут посетить и другие высокопоставленные чиновники из разных стран мира. Об этом сообщает издание CBS News со ссылкой на собственные источники.

Посольство КНР в Вашингтоне не комментирует эту информацию. Пока неизвестно, принял ли китайский лидер приглашение.

Команда Трампа также рассматривает возможность пригласить других мировых лидеров в Капитолий 20 января. В частности, среди потенциальных гостей — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас рассматривает возможность приезда на церемонию.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он вскоре вернется к власти и возобновит мир благодаря американской силе во всем мире", — заявила пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт.

Вместе с тем CBS News отмечает, что по данным Государственного департамента США, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии передачи власти американского президента. На подобные мероприятия традиционно приглашают послов и дипломатов.

Также издание отмечает, что ближайшее окружение Трампа выступает с острой критикой китайского правительства. Среди критикующих – будущий госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц.

Сам Трамп неоднократно заявлял о намерениях повысить пошлины на китайские товары. Также его администрация установила дедлайн для китайской компании ByteDance по продаже TikTok до 19 января – за день до инаугурации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после инаугурации Трамп хочет издать более 25 указов. Избранный президент США намерен радикально изменить жизнь страны.