Трамп розповів, чому проти ударів далекобійною зброєю по РФ

Дозвіл Байдена бити по РФ він назвав "дурним"

Дональд Трамп розкритикував постачання далекобійних ракет ATACMS до України. Політик вважає постачання зброї неприйнятним.

"Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль у територію Росії. Чому ми це робимо?" каже він. "Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", — говорить новообраний президент США. Про це розповів журнал Time, який нещодавно назвав Трампа "Людиною року".

Трамп заявив, що найнебезпечніша ситуація на цей час – "дурне" рішення Байдена про удари ракетами ATACMS углиб РФ. Водночас колишній президент зазначив, що використовує підтримку України як спосіб впливу в можливих переговорах про припинення війни.

Крім того, Трамп розповів, чи покине він допомагати Україні після того, як офіційно вступить на пост. "Я хочу досягти згоди, — каже він, — і єдиний спосіб досягти згоди — це не кидати (Україну — Ред.)", — сказав Трамп.

Також він сказав, що легше завершити війну на Близькому Сході, ніж між Україною та Росією. "Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною", — каже він.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що син Трампа зробив насмішливе відео із Зеленським на обкладинці Time. Користувачі мережі вже встигли відреагувати на цю ситуацію.