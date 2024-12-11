Ермак рассказал, на каких условиях на самом деле Трамп хочет остановить войну

Америка не будет поддерживать диктатуру, уверен Ермак

У новоизбранного президента США Дональда Трампа есть четкое желание остановить российскую агрессию против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В ходе встречи в Париже президенты обсудили ключевые вопросы урегулирования ситуации. Ермак подчеркнул, что разговор был прямым ответом на российскую пропаганду, которая распространяет мнение о якобы нежелании Украины достичь мира. Об этом руководитель ОП сказал в интервью "Суспільному".

Принципиальная позиция украинской стороны остается неизменной: прекращение войны возможно только на условиях восстановления территориальной целостности и действия международного права (очевидно, речь идет о Будапештском меморандуме, который Россия нарушила, напав на Украину).

Ермак также сказал, что важно то, что предварительные консультации с командой Трампа проходят заранее. Это позволяет сразу после инаугурации 20 января начать предметную работу по конкретным вопросам прекращения войны.

"Для Америки невозможно поддержать диктатуру", — заметил Ермак, подчеркивая принципиальную позицию США. Кроме того, Зеленский уже во второй раз встретился с избранным президентом. Это значит, что Трамп относится к Украине с уважением.

Принципиальные условия урегулирования, по словам руководителя Офиса президента, прописаны в Конституции Украины. Главная цель — достижение справедливого мира, предполагающего полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что после встречи с Трампом Орбан поговорил с Путиным о завершении войны. Разговор состоялся по инициативе венгерского политика