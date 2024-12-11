После инаугурации Трамп хочет издать более 25 указов: каких сфер они коснутся - СМИ

Избранный президент США намерен радикально изменить жизнь страны

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, хочет не только радикально изменить участие США во внешней политике — после своей инаугурации он хочет издать более 25 указов, которые изменят внутреннюю жизнь страны.

Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что инаугурационные указы прежде всего будут в основном сосредоточены на отмене того, что Трамп считает чрезмерно либеральной пограничной политикой Байдена. В частности, речь идет о том, чтобы дать сотрудникам иммиграционной службы больше прав и возможностей при задержании людей, а также направить дополнительные подразделения силовых структур на границу США и Мексики.

Также Трамп намерен возобновить строительство пограничной стены на рубеже с Мексикой.

Кроме того Дональд Трамп хочет увеличить производство электроэнергии в Соединенных Штатах. В то же время источники, близкие к Трампу отмечают, что он намерен отменить некоторые антидискриминационные меры защиты, которые ранее администрация Байдена предоставила студентам-трансгендерам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп сделал новое заявление об Украине.