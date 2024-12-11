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После инаугурации Трамп хочет издать более 25 указов: каких сфер они коснутся - СМИ

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп Новость обновлена 11 декабря 2024, 22:30
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Избранный президент США намерен радикально изменить жизнь страны

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, хочет не только радикально изменить участие США во внешней политике — после своей инаугурации он хочет издать более 25 указов, которые изменят внутреннюю жизнь страны.

Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что инаугурационные указы прежде всего будут в основном сосредоточены на отмене того, что Трамп считает чрезмерно либеральной пограничной политикой Байдена. В частности, речь идет о том, чтобы дать сотрудникам иммиграционной службы больше прав и возможностей при задержании людей, а также направить дополнительные подразделения силовых структур на границу США и Мексики.

Также Трамп намерен возобновить строительство пограничной стены на рубеже с Мексикой.

Кроме того Дональд Трамп хочет увеличить производство электроэнергии в Соединенных Штатах. В то же время источники, близкие к Трампу отмечают, что он намерен отменить некоторые антидискриминационные меры защиты, которые ранее администрация Байдена предоставила студентам-трансгендерам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп сделал новое заявление об Украине.

Теги:
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