Рисковый мужчина лизнул ледяную скульптуру, и видео с ним стало мемом в сети

Он напомнил пользователям героя из известного фильма

В Австралии в Сиднее в одном из торговых центров, где была размещена фигура изо льда, произошел курьез. Один из посетителей решил лизнуть ее и застрял, а охрана так и не смогла ему помочь.

Об этом пишет издание Metro. Отмечается, что многим пользователям это напомнило сцену из фильма "Тупой и еще тупее", где главный герой лизнул металлический столб.

На видео, которое уже публикуют в сети, видно, что мужчина подошел к скульптуре и лизнул ее, после чего на помощь пришла охрана. Однако даже теплая вода, которой пытались отлепить язык посетителя, не помогла.

Через пару минут вокруг этого зрелища собралась толпа, однако мужчина не паниковал и сохранял спокойствие.

Заметим, что ледяная конструкция, которую лизнул посетитель, была частью рекламы напитков Refresh компании "V Energy". В настоящее время компания разыскивает пострадавшего мужчину, чтобы связаться с ним после того, как его выходка стала вирусной.

"Мы никогда не думали, что нам придется это говорить, но не облизывайте ледяные скульптуры на публике. Лучше выпейте V Refresh. Лизер с Питт-стрит, напишите нам DM @venergyaus. У нас есть для вас подарок", — добавили в V Energy.

В то же время некоторые из пользователей, как пишет издание, подчеркнули, что у мужчины стрижка, как у героя из "Тупой и еще тупее", поэтому не удивительно, что он так поступил.

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