Наконец-то его нашли. Шутка о несуществующем Житомире заиграла новыми красками

Этот мем возник задолго до "полномасштабки"

Давняя шутка, что на самом деле Житомира не существует, получила новую жизнь благодаря маркетологам сети быстрого питания KFС, сделавшим креативную рекламу. На железнодорожном вокзале в Киеве они разместили баннер, на котором обыграли участившиеся в последнее время сбои в работе GPS, вероятно из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

На баннере написано "Приветствуем в Житомире". Ниже маленькими буквами приписка: "Да, GPS в Киеве не всегда работает лучшим образом, в отличие от KFС. Будьте осмотрительны".

Откуда пошла шутка, что Житомира не существует

Эта шутка, как своеобразная игра, возникла еще за несколько лет до полномасштабной войны. Пользователи twitter (сейчас он называется Х) активно спорили, существует Житомир или нет. Это своеобразная шутливая теория заговора, когда на любой аргумент кого-то из пользователей, почему Житомир — реальный город, ему отвечают "это фейк и фотошоп", приводя аргументы.

Например, на вопрос одной из пользовательниц "если Житомира не существует, тогда куда ведет Житомирская трасса?", ей ответили – эта трасса ведет в Ровно. И это соответствует действительности — трасса Е40, которая соединяет Киев с Житомиром, проходит через Ровно, а дальше ведет во Львов и выходит за пределы Украины в Польшу. Заканчивается "житомирская трасса" только во французском Кале.

На "убийственный" аргумент, откуда тогда знаменитые житомирские носки, другая пользовательница получила ответ, что их производят в городе Коростышев. Он расположен в Житомирской области, однако существование ее административного центра подтвердить невозможно, ответили ей.

Шутку о "Несуществующем Житомире" подхватили украинские звезды

В 2024 году Владимир Дантес и Jerry Heil выпустили песню "Губы в губах", где вспомнили эту шутку. В ней упоминается "геолокация Житомира".

Відібрав всі теплі почуття,

Не лишив натомість навіть номера.

Просто зникнув із мого життя,

Як геолокація Житомира

Как рассказывал "Телеграф", недавно российский рубль существенно упал и соцсети сразу же соцсети взорвались яркими мемами. На межбанковском международном валютном рынке Forex в конце ноября доллар стоил 110,12 рубля.