Оленей тоже? В России Санта-Клауса хотят признать иноагентом (реакция сети)

Сеть разразилась комментариями относительно абсурдности такой инициативы

В России взялись за Санта-Клауса – теперь его хотят признать иностранным агентом. Главный борец с иноагентами Виталий Бородин увидел в этом персонаже угрозу российскому обществу.

По его словам, американский дедушка в красном костюме вытесняет традиционного Деда Мороза – россиянам хотят навязать западные ценности. Об этом сообщают российские СМИ.

Бородин уже написал обращение в Генпрокуратуру РФ. Он рассказал, что бренд "Санта Клаус" принадлежит западной компании Father Christmas Ltd. Эта же фирма владеет правами на Father Christmas и Cyber Santa. Их общая стоимость – около 1,6 триллиона долларов.

По мнению Бородина, иностранные компании могут использовать деньги от этих брендов, чтобы продвигать Санту в Россию. Он убежден, что почти все россияне узнают этого новогоднего персонажа.

"Главный доносчик России" считает, что популярность Санта-Клауса вредит российским традициям. Он заявил, что западные компании намеренно продвигают этот образ, чтобы навязать россиянам свои ценности.

Сеть разразилась комментариями относительно абсурдности такой инициативы. Пользователи шутят о том, кого россияне в следующий раз объявят иноагентом и предлагают признать иностранными агентами северных оленей и рождественских эльфов.

Мы собрали для вас несколько самых ярких комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии в Путин. Здесь и шутки о Януковиче, Путине и Медведчуке, комментировал даже Юрий Луценко.