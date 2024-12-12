"Лишь бы пережил Рождество": видео с мальчиком и гусем в троллейбусе порадовало сеть

Птица давно является звездой города

В Николаеве сняли милое видео, как мальчик едет в троллейбусе с прижимающимся к нему гусем. На кадрах видно, как птица засунула своего клюва в капюшон ребенка, а мальчик в ответ гладит своего любимца по голове.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Труха Україна". Но без юмора не обошлось, ведь в комментариях люди начали шутливо писать: "Главное, чтобы он дожил до Рождества", очевидно, намекая, что птица может стать рождественским блюдом.

"Мама ужин с собой сложила", — отмечают с юмором комментаторы.

Однако самые плохие надежды комментаторов, похоже, не оправдаются. Оказалось, что гусь не впервые покорил аудиторию и стал звездой телеграмм-каналов. В комментариях пользователи сети заметили, что птица является местной знаменитостью, и этот мальчик является ее хозяином давно.

"Доживет. Это очень известный гусь в Николаеве, он всегда летом плавает на реке, они гуляют по городу всегда. Очень отзывчивый мальчик", — говорят в комментариях. Другой пользователь соцсетей добавляет: "Он того гуся сызмальства растит, это наша местная звезда, так что не волнуйтесь, его никто никуда не подаст".

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