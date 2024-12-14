Зачем Ким Чен Ын отправил солдат в РФ: экс-солдат КНДР рассказал, что происходит в Пхеньяне

Бывший северокорейский военный раскрыл детали внутренней ситуации в Пхеньяне

Северная Корея находится в отчаянном положении из-за тотальной нехватки денег, а потому отправила солдат в Россию. Однако это может привести к неожиданным проблемам для режима Ким Чен Ына.

Об этом рассказал бывший солдат армии КНДР по имени Йонг Нам в интервью Youtube-каналу Pressing. Мужчина смог в свое время сбежать в Южную Корею, однако хорошо осведомлен о том, что происходит в Пхеньяне.

Отмечается, что КНДР тратит на оборону около 16% своего ВВП в год, что является огромной цифрой. И хотя в денежном выражении это составляет лишь 1,7 миллиарда долларов, но для страны это большая сумма, которую пытаются частично компенсировать тем, что режим не платит зарплат.

"Почему Ким Чен Ын отправил солдат в Украину? Главная причина это деньги. Из-за санкций ООН Ким Чен Ын почти полностью израсходовал свои финансы. А Россия в плохом положении, ей нужна помощь, для Кима это шанс заработать", — говорит Йонг Нам.

Он добавил, что Россия скорее всего также пообещала передать какое-то вооружение и технологии.

Бывший военнослужащий считает, что такой шаг является ошибкой для Пхеньяна, поскольку он может потерять контроль над этими солдатами.

"Если они поймут реальное положение дел, то это может угрожать самому режиму", — говорит Йонг Нам.

По его словам, специалисты Южной Кореи уже работают в Украине, чтобы попытаться переманить солдат КНДР на свою сторону и предлагают им сдаться. Йонг Нам считает, это может сработать, поскольку эти люди вообще не понимают, что происходит в мире.

Как сообщалось ранее, согласно данным ГУР, военные из КНДР в скором времени могут быть полноценно привлечены к боевым действиям в Курской области.