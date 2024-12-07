Южная Корея не хочет сотрудничать с Киевом из-за денег

Ситуация в Сеуле остается напряженной

Южная Корея, где недавно внезапно было введено чрезвычайное военное положение, не спешит сотрудничать с Киевом по ряду причин. В первую очередь, это связано с тем, что Украина не входит в топ стран, которые привлекают южнокорейских инвесторов для совместного ведения бизнеса.

Об этом заявила доктор философии по политологии и специалист по международным отношениям Алина Гриценко в интервью "Телеграфу". Она подчеркнула, что Сеулу банально невыгодно начинать сотрудничество с Киевом.

"Пока Украина находится в состоянии войны, то она не рассматривается в качестве бизнес-партнера Южной Кореи. Для них более привлекательны другие европейские страны, в том числе и Польша", — заявила Гриценко.

Кроме этого она подчеркнула, что Южная Корея может похвастаться одной из самых модернизированных армий в мире и активно торгует оружием с многими регионами в мире.

"Если мы говорим о потенциальном конфликте между Северной и Южной Кореей, то тут возникает вопрос по поводу ядерного оружия. И Северная Корея обладает этим мощным потенциалом. И война им невыгодна", — подчеркнула эксперт.

Также Алина Гриценко сделал акцент на том, что солдаты Ким Чен Ына, которых он направил в РФ, набираются там опыта и это становится реальной угрозой для Южной Кореи. Кроме этого, КНДР получает от Росии доступ к новейшим технологиям и ресурсам. И в Южной Корее внимательно следят за развитием данной ситуации, но не спешит принимать относительно этого какие-либо решения.

Больше о ситуации в Корее, войне между левыми и правыми за власть в стране, как это может повлиять на войну в Украине и какова роль в этом Китая смотрите в большом интервью "Телеграфа" с Алиной Гриценко.

Что известно о введении в Южной Корее военного положения

Во вторник, 3 декабря, в 23:00 по Сеулу президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил со срочным обращением к народу, где объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране в связи с угрозой национальной безопасности. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

После этого у главного здания парламента страны начали собираться протестующие. У входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными.

Военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование.

Однако парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующую резолюцию. Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Затем всю вину за произошедшее попытались "повесить" на министра обороны Ким Ён Хёна. Именно он якобы решился на этот шаг и посоветовал президенту Юн Сок Ёлю объявить военное положение.Однако это не смягчило настроения в парламенте, который уже в ближайшее время собирается проголосовать за импичмент действующего президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Коре, пытаясь найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.