Россия уже хочет бросить в бой военных КНДР. У Буданова назвали направление

Часть личного состава войск КНДР уже тайно перебрасывают к линии фронта

В ближайшее время в Курской области возможно привлечение северокорейских солдат к непосредственному ведению боевых действий. На днях они уже получили дополнительные запасы продовольствия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Солдат из КНДР скорее всего собираются привлечь к штурмам на Курщине.

Военные из КНДР уже получили приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области. Они также получили дополнительные запасы продовольствия.

Известно, что еще 13 декабря подразделения северокорейской армии привели в состояние полной боевой готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.

"Часть личного состава войск КНДР тайно перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды", — говорится в сообщении.

Все это может указывать на то, что военные из КНДР уже в ближайшее время будут привлечены к ведению штурмовых действий в Курской области.

Напомним, что военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики уже участвуют в войне России против Украины, но их используют не только в боевых столкновениях с ВСУ. Они сражаются под видом коренного населения с Дальнего Востока и имеют соответствующие поддельные документы. Среди военных Северной Кореи также зафиксированы потери.

Как сообщал "Телеграф", генерал армии Северной Кореи получил ранения во время атаки ракетами Storm Shadow Курской области 20 ноября. Хотя его имя не называется, по данным американских СМИ, речь идет о первом подтвержденном случае ранения высокопоставленного армейского чина вооруженных сил КНДР на приграничной с Украиной российской территории.