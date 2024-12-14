Навіщо Кім Чен Ин відправив солдатів до РФ: екссолдат КНДР розповів, що відбувається у Пхеньяні

Колишній північнокорейський військовий розкрив деталі внутрішньої ситуації у Пхеньяні

Північна Корея перебуває у відчайдушному становищі через тотальну нестачу грошей, а тому відправила солдатів до Росії. Однак це може призвести до несподіваних проблем для режиму Кім Чен Ин.

Про це розповів колишній солдат армії КНДР Йонг Нам в інтерв’ю Youtube-каналу Pressing. Чоловік зміг свого часу втекти до Південної Кореї, проте добре знає, що відбувається в Пхеньяні.

Наголошується, що КНДР витрачає на оборону близько 16% свого ВВП на рік, що є величезною цифрою. І хоча в грошах це становить лише 1,7 мільярда доларів, але для країни це велика сума, яку намагаються частково компенсувати тим, що режим не платить зарплат.

"Чому Кім Чен Ин відправив солдатів в Україну? Головна причина це гроші. Через санкції ООН Кім Чен Ин майже повністю витратив свої фінанси. А Росія в поганому становищі, їй потрібна допомога, для Кіма це шанс заробити", — говорить Йонг Нам.

Він додав, що Росія, швидше за все, також пообіцяла передати якесь озброєння та технології.

Колишній військовослужбовець вважає, що такий крок є помилкою для Пхеньяна, оскільки може втратити контроль над цими солдатами.

"Якщо вони зрозуміють реальний стан справ, то це може загрожувати режиму", — говорить Йонг Нам.

За його словами, фахівці Південної Кореї вже працюють в Україні, щоб спробувати переманити солдатів КНДР на свій бік та пропонують їм здатися. Йонг Нам вважає, що це може спрацювати, оскільки ці люди взагалі не розуміють, що відбувається у світі.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними ГУР, військові з КНДР незабаром можуть бути повноцінно залучені до бойових дій у Курській області.