Украинка пострадала от теракта в Магдебурге: в каком она состоянии

Женщина находится в немецкой клинике

В пятницу, 20 декабря, в немецком городе Магдебурге (земля Саксония-Анхальт на востоке страны) автомобиль въехал в толпу на Рождественской ярмарке. Стало известно, что там была украинка, которая получила серьезные травмы.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в своем аккаунте в соцсети Х.

"Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге есть гражданка Украины 1972 г.р. Она в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник. Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление", – говорится в публикации.

По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, количество погибших после теракта в Магдебурге выросло до пяти. Ранения получили более 200 человек, многие из них серьезные, пишет Tagesschau.

Также немецкие СМИ узнали из кругов безопасности, что 41 человек был серьезно ранен, 90 серьезно ранены и более 80 получили легкие ранения.

По данным Spiegel, немецкая прокуратура сейчас расследует инцидент на рождественской ярмарке в городе Магдебург как умышленное убийство и покушение на убийство.

Главный прокурор Магдебурга Хорст Нопенс рассказал, что расследование инцидента в Магдебурге ведется по пяти случаям убийства и покушению на убийство в 200 случаях в сочетании с тяжкими телесными повреждениями. Он подтвердил, что подозреваемый находится под стражей в полиции.

"Он прокомментировал мотив преступления", – сказал Нопенс.

Талеб А., совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, несмотря на то, что он является выходцем из Саудовской Аравии, не исламист, однако открыто симпатизировал ультраправой "Альтернативе для Германии", пишет Spiegel.

Ранее Телеграф также сообщал, что сотрудники правоохранительных органов вернули в Украину 44-летнюю женщину, которая занималась сбытом наркотических веществ и скрывалась от правосудия на территории Германии.