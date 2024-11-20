Украинку выставили из Германии в Украину: что она сделала

Дома женщине грозит длительный срок заключения с конфискацией имущества

Сотрудники правоохранительных органов вернули в Украину 44-летнюю женщину, занимавшуюся сбытом наркотических веществ и скрывавшуюся от правосудия на территории Германии.

Об этом сообщили в ГУНП Украины в Харьковской области. По данным следствия, женщина вместе с шестью приспешниками занималась незаконным приобретением, хранением и продажей наркотических веществ и сильнодействующих лекарств.

В ноябре 2021 часть членов преступной группировки задержала полиция. Однако женщина скрылась от правосудия за границей — ее объявили в международный розыск.

Весной 2024 правоохранительные органы Федеративной Республики Германия задержали женщину. Позже было принято решение отправить его домой.

Во вторник, 19 ноября, прошла процедура передачи задержанной украинским правоохранителям на границе с Польшей. За совершенные правонарушения ей грозит до 12 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Наказание предусмотрено ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове СБУ задержала участников российской ДРГ. Арестованные совершали теракты по заданию российской военной разведки.