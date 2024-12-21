Українка постраждала від теракту в Магдебурзі: у якому вона стані

Жінка перебуває у німецькій клініці

У п'ятницю, 20 грудня, у німецькому місті Магдебург (земля Саксонія-Анхальт на сході країни) автомобіль в’їхав у натовп на Різдвяному ярмарку. Стало відомо, що там була українка, яка зазнала серйозних травм.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихій у своєму акаунті в соцмережі Х.

"Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебургу є громадянка України 1972 р.н. Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки", – йдеться в публікації.

За словами прем'єр-міністра Саксонії-Анхальт Райнера Газелоффа, кількість загиблих після теракту в Магдебурзі зросла до п'яти. Поранення отримали понад 200 осіб, багато хто з них серйозні, пише Tagesschau.

Також німецькі ЗМІ дізналися з кіл безпеки, що 41 людина серйозно поранена, 90 серйозно поранені та понад 80 отримали легкі поранення.

За даними Spiegel, німецька прокуратура наразі розслідує інцидент на різдвяному ярмарку в місті Магдебург як навмисне убивство та замах на убивство.

Головний прокурор Магдебурга Хорст Нопенс розповів, що розслідування інциденту в Магдебурзі ведеться за п'ятьма випадками вбивства та замахом на вбивство у 200 випадках у поєднанні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Він підтвердив, що підозрюваний перебуває під вартою в поліції.

"Він прокоментував мотив злочину", – сказав Нопенс, не надавши інших подробиць.

Талеб А., що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі, попри те, що він є вихідцем із Саудівської Аравії, не є ісламістом, проте відкрито симпатизував ультраправій "Альтернативі для Німеччини", пише Spiegel.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що співробітники правоохоронних органів повернули в Україну 44-річну жінку, що займалась збутом наркотичних речовин і переховувалась від правосуддя на території Німеччини.