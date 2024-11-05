Бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество

Российский режим планировал осуществить серию террористических актов на борту пассажирских и грузовых самолетов, совершавших полеты из Европы в США и Канаду. Только случайность и небрежность россиян позволила предотвратить много трагедий.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок. Издание напомнило, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва.

Расследование выявило потрясающие результаты: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки.

Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество. Правоохранители и спецслужбы предполагают, что россияне таким образом могли опробовать взрывные устройства для терактов, а также проверить возможность доставки таких устройств в Северную Америку.

Группа, которая обеспечивала выполнение терактов, была разоблачена в Польше. Четыре террориста были задержаны, еще двое находятся в розыске. Германия и Великобритания проводят собственные расследования, тогда как польское правительство тоже начало свое.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, недавно в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.