Путин дал понять, что ИГИЛ "не может" совершать теракты в РФ: объяснение дал странное

Российский "лидер" выдал новые заявления по инциденту в концертном зале

Российский диктатор Владимир Путин назвал главную цель теракта в "Крокус Сити Холле". Вместе с тем он сделал интересный вывод насчет этого инцидента.

Новые заявления о происшествии в концертном зале российский "лидер" сделал, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 4 апреля. Он сказал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

"У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства", — подчеркнул Путин.

Главной целью в то же время он называет "нанесение ущерба единству". При этом диктатор уверен, что других целей не просматривается вовсе.

"И в этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается", — подытожил президент РФ.

Коротко о теракте в "Крокус Сити Холл"

22 марта 2024 года в "Крокус Сити" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. Согласно данным разных источников, это произошло возле населенного пункта Теплый или Хацунь.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после происшествия в "Крокусе" ответственность за теракт на себя, как пишут СМИ, взяла террористическая группировка ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). В США заявили, что за этим происшествием действительно стоит одно из подразделений организации, так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К).

Несмотря на заявления ИГИЛ, в России всеми способами в теракте попытались обвинить Запад. Один из "экспертов" высказал свое мнение, что якобы действиями террористов управляли посредством неких чипов.

Не обошлось и без обвинения Украины. Путин заявил, что террористы якобы собирались сбежать в Украину через вымышленное им "окно" на границе.