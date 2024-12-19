После первых боев солдаты КНДР начали жаловаться: что им не так

Россия продолжает использовать северокорейские войска в войне против Украины

Военные КНДР, которые сейчас находятся на передовых позициях в Курской области, жалуются на нехватку боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам (РПГ). Первые сообщения о нехватке вооружения поступили из района Русской Конопельки.

На нехватку боеприпасов жалуются северокорейские военные сразу в нескольких населенных пунктах Курщины. Об этом сообщается в телеграмм-канале Главного управления разведки МО Украины.

В частности, проблемы с боеприпасами к РПГ зафиксированы в Русской Конопельке, Плехове и Уланке Курской области. Это существенно снижает боеспособность северокорейских подразделений на этом участке фронта.

Кроме того, в ГУР сообщают, что "17-18 декабря Россия продолжила использовать северокорейские войска в войне против Украины". Очередные группы северокорейских штурмовиков доставили на позиции грузовиками типа "водовоз". Им выдали бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибра 5,45, 7,62 и 12,7 миллиметра.

Основная задача военных из Северной Кореи – компенсировать потери российских войск и продолжить активные боевые действия в регионе.

Напомним, по информации официальных лиц США и Южной Кореи, Россия привлекла более 10 тысяч северокорейских военных для поддержки своей агрессии против Украины. Им выдают стандартное вооружение разных калибров, однако снабжение боеприпасами оказалось недостаточным для ведения полноценных боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал, какую тактику используют военные КНДР в боях и как маскируются. Личный состав войск из Северной Кореи тайно перебрасывают ближе к линии фронта.