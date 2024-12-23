Украину толкают к переговорам, победе или капитуляции? Как 2024-й изменил позиции Киева в мире

Украина стала ближе к ЕС и НАТО, чем когда-либо раньше.

Уходящий год принес немало глобальных изменений. США выбрали нового президента. Новое руководство приступило к работе в НАТО и институциях ЕС. Политическую турбулентность испытывает то Франция, то Германия, то другие западные демократии. На карте мира появляются все новые горячие точки, а так называемая "ось зла" наращивает силы, бросая вызов устоявшемуся мировому порядку.

На фоне этого борьбу против российского вторжения уже третий год продолжает Украина. Одновременно с этим украинское государство движется по европейскому и евроатлантическому пути и не оставляет усилия по консолидации западного мира для своей поддержки.

"Телеграф" подводит основные внешнеполитические итоги этого года для Украины.

1. Украина начала официальные переговоры о вступлении в ЕС

25 июня 2024 года в Люксембурге прошла Межправительственная конференция, официально давшая старт переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Это было символическое и по-настоящему историческое событие: Украина — первая страна-кандидат, которая идет по евроинтеграционному пути, находясь в состоянии войны. В ЕС говорят о значительном прогрессе Киева в проведении реформ, достигнутом за последний год, несмотря на исключительные трудности.

2. Путь Украины в НАТО признан "необратимым", но приглашения до сих пор нет

К сожалению, Украина не получила приглашение к вступлению в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле этого года. При этом такой шаг был бы сугубо политическим и символическим решением, которое не означало бы быстрого членства или каких-либо дополнительных обязательств со стороны стран-членов. Похоже, будущее Украины в Альянсе уже совсем скоро может стать разменной монетой в случае начала переговоров между Киевом и Москвой. По крайней мере, такие идеи существуют среди соратников избранного президента США Дональда Трампа.

В связи с этим важны были формулировки и обязательства, которые содержало финальное коммюнике Вашингтонского саммита — их действительно можно считать историческими.

НАТО на уровне официального документа, согласованного всеми лидерами, заверило, что будет продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в Альянсе, когда разрешат условия. Движение к этой цели будет происходить через так называемый "мост к членству".

В НАТО положили начало новой структуре — "Помощь по безопасности и подготовке для Украины" (NSATU) — ради лучшей координации поддержки со стороны стран-членов, а также для защиты помощи Украине от неустанно надвигающегося ветра изменений со стороны из США.

3. Украина — в водовороте избирательных "разборок" в США

Можно признать, что 2024 прошел под знаком выборов в США. Сначала мир "застыл" в их ожидании, потом — приходил в себя от результатов, а ныне — готовится к изменениям и первым решениям нового-старого главы Белого дома. События за океаном оказали непосредственное влияние и на Украину.

Тема поддержки Киева нередко оказывалась в центре предвыборных баталий — сначала Дональда Трампа и Джо Байдена, а затем Трампа и Камалы Харрис.

Самый яркий эпизод произошел в сентябре, когда украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Штаты с намерением презентовать как республиканцам, так и демократам свой План победы.

Одна из остановок президента пришлась на завод по производству боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания. Это был "шаткий штат", за голоса в котором шла упорная борьба между Трампом и Харрис. Во время визита на предприятие Зеленского сопровождали представители Демократической партии и губернатор штата Джош Шапиро, который активно поддерживал действующую вице-президентку.

Это не могло не вызвать гневную реакцию со стороны Трампа и его партии. Риторика республиканца по отношению к Зеленскому тогда стала самой резкой за все время: "Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", — заявлял он.

Кроме того, он обвинил президента Украины в том, что тот берет миллиарды долларов у Соединенных Штатов, в то же время отказываясь "заключить соглашение" о прекращении войны. И называл Зеленского "лучшим продавцом в истории".

Конфликт погас только после личной встречи политиков, прошедшей 27 сентября.

Позже Зеленский одним из первых среди мировых лидеров поздравит республиканца с победой на выборах, апеллируя к его мировоззрению "мира через силу". Недавно президент выразил надежду, что после инаугурации Дональда Трампа у него будет более тесные контакты с новой администрацией США.

К слову, на саму инаугурацию Трамп официально Зеленского не приглашал, хотя и заявил, что хотел бы видеть его на мероприятии.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

4. Поддержка со стороны Запада сохраняется

Нарратив об "усталости мира от войны" активно циркулирует с прошлого года, однако пока по крайней мере на словах союзники обещают стоять с Украиной "столько, сколько необходимо". Даже на фоне растущего количества конфликтов и точек напряжения в мире, также требующих их внимания.

В рамках НАТО на следующий год запланировано 40 млрд евро военной поддержки для Киева. Западные государства периодически объявляют о все новых пакетах вооружения — к примеру, канцлер Германии Олаф Шольц во время последнего визита в Киев пообещал помощь на 650 миллионов евро.

Такие страны, как Дания, изобретают новые модели и инвестируют напрямую в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Не забываем о "чешской инициативе": в начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла почти миллион артиллерийских снарядов за пределами Евросоюза, которые можно направить на поле боя в Украину. Инициативу по покупке снарядов поддержали по меньшей мере 15 стран ЕС и НАТО, вложив более миллиарда евро. Первые снаряды доставили в Украину летом.

С ужасной задержкой, но в апреле Украина все же получила 61 млрд долларов финансирования от США. В ноябре администрация Джо Байдена созрела до предоставления Киеву разрешения на удары ракетами ATACMS вглубь РФ. Это решение было неидеальным и запоздалым, но оттого не менее важным. Ведь Украина в очередной раз побудила Запад к перерезанию "красной линии" Кремля.

Помощи от стран-партнеров все еще недостаточно, чтобы переломить ход войны. Вооружение часто идет слишком медленно, а решения принимаются слишком долго или не принимаются вообще (вспомним кейс с немецкими дальнобойными ракетами Taurus).

Но это реалии устройства демократий, с которыми приходится считаться.

Основной вызов на 2025 год опять-таки упирается в США, а именно неопределенность уровня военной помощи со стороны ключевого союзника Киева. В одном из недавних интервью для NBC News избранный президент Трамп на вопрос, нужно ли Украине готовиться к уменьшению объемов поддержки, ответил: "Да, вероятно, конечно". Ранее "Телеграф" детально объяснял, почему ЕС пока не сможет заменить Украине военную помощь от США.

Но, по другим прогнозам, непредсказуемость Трампа может наоборот сыграть нам на руку. И, наконец, вылиться в еще больший уровень поддержки со стороны США. Действительно ли это так или только попытка самоуспокоения, покажет уже ближайшее время.

5. Украина настаивает на справедливом мире, но прислушиваются ли другие?

Это правда, что на Западе все чаще публично и за закрытыми дверями говорят о необходимости переговоров между Украиной и РФ. Дискуссии участились после победы Трампа, объявлявшего о плане "заключить мир" между двумя сторонами. Неизвестно, удастся ли ему это вообще, учитывая оторванность от реальности российского диктатора Путина, до этого не проявлявшего никакой реальной готовности к переговорам.

2024 год ознаменовался возникновением все большего количества "мирных планов" по войне Украины — один из них был со стороны Китая и Бразилии и содержал инициативы "за все хорошее, против всего плохого". В "плане" не было ни слова о выводе российских войск из украинских территорий, наказании военных преступников и компенсаций для Украины за нанесенный ущерб.

Собственный мирный трек, основанный на Формуле мира, продвигало украинское руководство. В июне Украине удалось собрать около 100 делегаций из разных частей мира на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и украинских военнопленных подписали 78 присутствующих государств.

Среди стран, не поддержавших окончательную декларацию, Саудовская Аравия, Индия и Южная Африка. Китай же вообще проигнорировал саммит. К сожалению, нам не удалось убедить крупные внеблоковые страны присоединиться к поддержке Формулы мира, включающей восстановление территориальной целостности до границ 1991 года. Но присутствие стран Глобального юга на событиях уже можно было трактовать как определенный сдвиг.

В Офисе президента планировали провести второй Саммит мира в ноябре 2024 года до президентских выборов в США, однако событие было перенесено на неопределенный срок. В конце года президент Владимир Зеленский начал продвигать среди союзников План победы из пяти пунктов.

"План победы — это усиление Украины как геополитически, так и на поле боя, которое полностью зависит от политической воли наших партнеров. Это усиление перед тем или иным форматом диалога с агрессором. Перед. Это мост к Саммиту мира. Этот мостик мы и предложили, потому что только в сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир", — отмечал президент Зеленский.

Визит Зеленского в штаб-квартиру НАТО в октябре 2024 года. Фото: пресс-служба НАТО

6. План, который "ударился" о реальность

В октябре после представления Плана победы США и ключевой евротройке – Франции, Германии и Великобритании – украинское руководство возило его в Брюссель для презентации остальным союзникам.

И в НАТО, и в ЕС сосредоточились на том, чтобы разобраться в его пунктах и наконец выдать реакцию, от положительной до сдержанной, дипломатически отвергая некоторые предложения украинской стороны.

К примеру, на Банковой предлагали западным партнерам проводить "общие операции" для сбивания российских ракет и дронов, однако в НАТО дали понять, что расширение действия западной ПВО на территорию Украины — это втягивание Альянса в войну, и если вдруг Россия в ответ атакует кого-то из союзников, придется вводить в действие ту самую 5 Статью о коллективной защите. То есть фактически вступать в противостояние с ядерным государством.

Что касается приглашения в Альянс, то решение теперь не за Байденом, а за Трампом, сообщили американские высокопоставленные чиновники.

Самому Трампу, по данным СМИ, пришлись по душе два пункта плана Зеленского. Речь идет о замене части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после войны; и совместное использование украинских критических ресурсов. Будет ли он работать над их воплощением в жизнь — увидим уже в следующем году.

7. Иностранные войска будут в Украине?

В марте политикум Европы всколыхнуло заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил сценария отправки французских войск в Украину. Позже он подтвердил свои слова, заявив, что может пойти на такой шаг "если россияне прорвут линию фронта". Западные страны одна за другой стали выражать свою позицию "за" или "против" предложения Макрона.

К примеру, в Эстонии обсуждали возможность отправки своих военных на Запад Украины для выполнения небоевых задач. В Швеции допускали рассмотрение идеи отправить войска в случае дискуссии на уровне союзников по НАТО.

В конце 2024 года разговоры об иностранных войсках снова начали набирать оборотов из-за сообщений, что Трамп якобы предлагает разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Войска могут стать частью миротворческой миссии или мониторинговой группы.

Продолжает активно продвигать идею миротворческого контингента и Эммануэль Макрон. По замыслу, иностранные военные будут отслеживать ситуацию и обеспечивать безопасность в Украине в случае достигнутых договоренностей с РФ. Речь о потенциальной 40-тысячной миссии, которая будет состоять из войск разных стран.

По данным СМИ, президент Франции обсуждал свою идею с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря. Уже 19 декабря президент Украины в обращении к лидерам ЕС публично выразил поддержку идеи Макрона относительно европейского военного контингента.

"Мы поддерживаем инициативу Франции по военному контингенту в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне", — отметил он.

Развитие идеи Макрона, вероятно, получает продолжение уже совсем скоро.

8. Соглашения в сфере безопасности – не гарантии, но…

У Украины есть "подушки безопасности" на случай внутренних политических перипетий в странах-союзниках. С начала 2024 года Украина начала подписывать двусторонние соглашения о безопасности с западными странами, в которых закреплены их обязательства оказывать поддержку в ближайшем будущем. Первое такое соглашение Украина подписала в январе с Великобританией. В настоящее время договоренностей насчитывается 27.

В соглашениях речь идет отнюдь не о гарантиях, а именно об обязательствах. Ответственность за срыв или отказ от них в документах не прописана; так же большинство соглашений не ратифицировано парламентами стран-подписантов.

Также очевидно, что двусторонние соглашения о сотрудничестве невозможно приравнять к защите, которую дает членство в НАТО. Но при отсутствии последнего Украине было важно зафиксировать обещания партнеров продолжать совместную работу в сферах от обороны до восстановления. Каждый подписанный документ действует в течение 10 лет.

Текст каждой сделки имеет отличия в формулировках, структуре и даже названии. Один из важных общих моментов ряда документов — в случае повторного вооруженного нападения России на Украину союзники в течение 24 часов должны провести консультации по дальнейшим шагам. Далее, например, Германия обещает оказать Украине "скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь". То же самое – Франция, Великобритания и другие.

Ряд стран-подписантов уверяют, что будут помогать Украине защитить себя и восстановить территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Для этого будут работать над обеспечением устойчивости Сил обороны Украины, чтобы те могли сдерживать российскую агрессию как сейчас, так и в будущем.

Зеленский и Байден подписывают соглашение о безопасности между Украиной и США. Фото: Офис президента

9. "Ось зла" укрепляется, и разбираться с ней приходится Украине

В 2024 году антизападные тоталитарные режимы вышли на "новый уровень" сотрудничества. "Ось зла" в составе России, Китая, Ирана, Северной Кореи объединяет усилия и для собственной выгоды, и для того, чтобы бросить вызов западным демократиям. Напрямую последствия от этого испытывает Украина.

Иран, как известно, поставляет ударные беспилотники, которыми Россия чуть ли не ежедневно атакует украинские города. Осенью Тегеран, вероятно, передал РФ сотни баллистических ракет малой дальности.

Северная Корея в начале года поставила в РФ около 5 млн артиллерийских снарядов. В октябре Пхеньян пошел дальше и фактически напрямую вступил в войну на стороне Кремля.

Западные издания сообщали, что КНДР направила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. В Курскую область (где с 6 августа ВСУ молниеносно захватили часть территорий) прибыло более 10 тысяч северокорейских военных. Солдаты Ким Чен Ина, как известно, уже понесли первые потери.

На Западе подозревают, что за эту людскую жертву Пхеньян получил доступ к российским военным технологиям.

Значительную роль в поддержке российской армии играет и Китай, присылая Москве так называемые компоненты двойного назначения, необходимые для производства оружия.

Война в Украине давно не региональный конфликт. И то, на каких условиях она закончится, на годы будет определять будущее поведение автократий.

10. Прогресс по замороженным российским активам

Напоследок важное и позитивное о деньгах.

Почти три года политики, юристы и экономисты со всего мира размышляют над дилеммой: можно ли у России забрать и отдать на нужды Украины около 280 миллиардов евро замороженных российских активов?

Речь идет о международных резервах Центрального банка РФ, заблокированных странами "Группы семи" (G7), ЕС и Австралией в ответ на полномасштабную агрессию Москвы против Украины. Более двух третей средств хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Это около 190 млрд евро в виде ценных бумаг и наличных денег, которые приносят около 4,4 млрд прибыли в год.

В июне государства G7 решили предоставить Украине кредит на 50 миллиардов евро, который будут возмещать собственно за счет прибыли, которую генерируют замороженные активы. Кредиты будут выплачиваться через серию двусторонних займов с конца 2024 года и до конца 2027 года "частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании".

В ЕС рассматривают и более смелые меры, например полную конфискацию замороженных активов российского Центробанка для компенсации Украине. Но хватит ли наконец-то политической воли для такого шага, покажет время.

P.S. По ощущениям, 2024 год заканчивается на ноте наибольшей неопределенности за все время полномасштабного вторжения. Существовавшие до этого наработки относительно мира или победы Украины могут потерять актуальность уже через месяц. События развиваются быстро и непредсказуемо.

Как заявил действующий Госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина находится на пороге фундаментального решения — продолжать бороться или вести переговоры о прекращении огня и мире с Россией. Однако мы не можем бороться в полную силу, если руки будут "связаны за спиной". Как бы ни хотелось, в долгую мы не сможем справиться без помощи союзников. Если уже на Западе решили вести дискуссии о мирных переговорах, то подталкивать к ним через давление, ограничения и все существующие рычаги воздействия нужно агрессора, но никак не жертву.