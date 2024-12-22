Россиянам могли привезти новейшие ракеты КНДР, способные нести ядерное оружие

Подобные ракеты впервые испытали в 2017 году

Россияне могли получить новую партию оружия от Северной Кореи. В ее числе ствольная артиллерия и, возможно, баллистические ракеты среднего радиуса действия.

Соответствующее видео было обнародовано в сети. Считается, что оно было сделано в Тюменской области, однако из-за качества видео сложно сказать где именно оно было сделано.

На кадрах заметны не менее десяти САУ М1989 "Koksan". Эти артиллерийские установки используют боеприпасы калибра 170-мм и "на бумаге" способны стрелять на расстояние от 40 до 60 километров в зависимости от типа снаряда. Впервые артиллерию подобного типа заметили в России еще в начале ноября и по некоторой информации, их уже применяли в Курской области.

Однако куда больше внимания получили другая техника на видео. Предположительно это пусковые установки баллистической ракеты "Pukguksong-2" или KN-15 в классификации США. Впрочем, из-за качества видео невозможно однозначно сказать, что это именно они.

Ракеты этого типа являются наземной адаптацией ракет Pukguksong-1, которые запускаются с подводных лодок. Заявленная дальность поражения этих ракет составляет 1200-2000 километров, что позволяет их классифицировать, как баллистические ракеты среднего радиуса действия. Это относительно новая северокорейская разработка, а их первые успешные запуски состоялись в 2017 году. Сколько их у КНДР оценить сложно.

Эти ракеты могут быть оснащены как конвенционной боеголовкой, так и ядерной.

Как сообщалось ранее, согласно примерным оценкам Россия передала КНДР товаров почти на 5,5 миллиарда долларов, в обмен на оружие и людей.