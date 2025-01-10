Доболтался: в Германии начали расследование поддержки Маском ультраправой партии AfD

Спикер Бундестага подтвердил, что проводится проверка из-за действий Маска

В Германии администрация Бундестага инициировала проверку после того, как ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) публично выразил поддержку Илон Маск. Аппарат немецкого парламента считает, что действия Маска могут быть нарушением немецкого законодательства в отношении политических партий.

Об этом сообщает издание Die Welt. В частности, беспокойство чиновников вызвало то, что Маск активно рекламирует AfD через свою соцсеть, в связи с чем представитель Бундестага подтвердил, что проводится проверка.

Организация LobbyControl, проверяющая соблюдение принципов политической прозрачности и демократического контроля в Германии и других странах Европы, уже заявила, что действия Маска можно расценить как незаконное партийное пожертвование. То есть, он уже нарушил законодательство.

"В соответствии с реформированным в начале 2024 года законом о партиях, предвыборная реклама посторонних лиц считается пожертвованием партии. Также закон запрещает партийные пожертвования из-за пределов ЕС. Поскольку Маск и его платформа X зарегистрированы в США, это может нарушать правила финансирования партий и избирательной агитации. Контроль за соблюдением правил финансирования партий и избирательной агитации относится к полномочиям Бундестага", – говорится в сообщении организации.

Заметим, что не так давно Маск поддержал ультраправую и пророссийскую партию "Альтернатива для Германии". По его словам, только она "может спасти Германию". Это вызвало негодование как среди немецких политиков, так и среди общественности.