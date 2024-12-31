Маск публично унизил Шольца. Как канцлер реагирует на нападки и при чем здесь выборы

Маск выдал очередной скандальный твит

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на неоднократные заявления и нападки американского миллиардера Илона Маска в сети Х. Он не только поддержал ультраправую и пророссийскую партию Альтернатива для Германии, но и публично унизил канцлера.

Как отмечает издание The Guardian, ссылаясь на заявление Олафа Шольца, он призвал немецких избирателей не разрешать "владельцам социальных сетей" влиять на внеочередные выборы в Бундестаг.

В своем сообщении в сети Х Маск написал: "Канцлер Оаф Шитц (Олух Срольц — Ред.), или как его там зовут, проигрывает". В переводе с английского oaf – болван, дурак, тогда как Schitz, можно перевести, как лайнольц или срольц.

Однако Шольц уже отреагировал на это: "(Будущее Германии – ред.) не будет решаться владельцами каналов социальных сетей".

В своем новогоднем обращении он подчеркнул, что судьба немецкого общества "зависит от подавляющего большинства умных и порядочных людей".

"В конце концов, в канун Нового года принято загадывать желания. Я хочу пожелать, чтобы мы не позволяли себя сталкивать лбами друг с другом", — сказал канцлер.

К тому же он не обошел недавние всплески дезинформации в социальных сетях после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге 20 декабря. Тогда пять человек погибли и более 200 получили ранения.

"Однако немалое количество этих слухов и домыслов было тем временем опровергнуто. Такие вещи разделяют и ослабляют нас. Это не идет на пользу нашей стране", — подчеркнул Шольц.

Заметим, что Илон Маск поддержал ультраправую и пророссийскую партию Альтернатива для Германии. По его словам, только она "может спасти Германию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Германии был распущен Бундестаг. Стало известно, когда пройдут выборы.