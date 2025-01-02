Теракт или нет? Маск выдвинул свою версию взрыва Cybertruck возле отеля Трампа

Взрыв был вызван "очень большим фейерверком и/или бомбой"

Власти расследуют взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе около отеля Trump International Hotel, как потенциальный акт террора. Они также устанавливают, имеет ли он какую-либо связь с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу людей, когда те праздновали Новый год.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что команда компании подтвердила, что взрыв был вызван "очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой" в арендованном Cybertruck.

По словам Илона Маска, и Cybertruck, и пикап, использовавшийся в Новом Орлеане, были арендованы у Turo. Это площадка для совместного пользования автомобилями, которая дает возможность владельцам машин сдавать свои авто в аренду.

"Похоже, это был акт терроризма. И этот Cybertuck, и бомба-самоубийца F-150 (пикап — ред.) в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны", — говорится в сообщении.

Предыстория

1 января 2025 года Cybertuck подъехал к стеклянным входным дверям отеля Trump, после чего из авто начал идти дым, а после прогремел взрыв. Согласно заявлениям властей, погиб водитель и еще семь человек получили ранения.

Стоит отметить, что данный инцидент случился в то же время, когда ФБР и полиция расследует наезд пикапа в толпу в Новом Орлеане, который произошел утром 1 января. В результате этого происшествия погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.

Справка: Trump International Hotel в Лас-Вегасе — это огромное 64-этажное здание, которое получило название в честь своего совладельца, избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.