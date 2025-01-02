Укр

Теракт или нет? Маск выдвинул свою версию взрыва Cybertruck возле отеля Трампа

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Возле отеля Trump Vegas случился взрыв Новость обновлена 02 января 2025, 08:14
Возле отеля Trump Vegas случился взрыв. Фото Коллаж "Телеграфа"

Взрыв был вызван "очень большим фейерверком и/или бомбой"

Власти расследуют взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе около отеля Trump International Hotel, как потенциальный акт террора. Они также устанавливают, имеет ли он какую-либо связь с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу людей, когда те праздновали Новый год.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что команда компании подтвердила, что взрыв был вызван "очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой" в арендованном Cybertruck.

По словам Илона Маска, и Cybertruck, и пикап, использовавшийся в Новом Орлеане, были арендованы у Turo. Это площадка для совместного пользования автомобилями, которая дает возможность владельцам машин сдавать свои авто в аренду.

"Похоже, это был акт терроризма. И этот Cybertuck, и бомба-самоубийца F-150 (пикап — ред.) в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны", — говорится в сообщении.

Предыстория

1 января 2025 года Cybertuck подъехал к стеклянным входным дверям отеля Trump, после чего из авто начал идти дым, а после прогремел взрыв. Согласно заявлениям властей, погиб водитель и еще семь человек получили ранения.

Стоит отметить, что данный инцидент случился в то же время, когда ФБР и полиция расследует наезд пикапа в толпу в Новом Орлеане, который произошел утром 1 января. В результате этого происшествия погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.

Справка: Trump International Hotel в Лас-Вегасе — это огромное 64-этажное здание, которое получило название в честь своего совладельца, избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента.

Теги:
#США #Взрыв #Лас-Вегас #Trump International Hotel #Tesla Cybertruck