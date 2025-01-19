Син фюрера був залізничником, а внук мріє про ДНК-тест : що відомо про нащадків диктатора Гітлера

Цікаво, що у ймовірних сина та внука диктатора також є вуса

Диктатор нацистської Німеччини Адольф Гітлер, чия політика призвела до однієї з найбільших трагедій в історії людства — Другої світової війни та Голокосту. Його особисте життя й досі досліджують і щодо нього існує немало теорій.

Одні кажуть, що фюрер був геєм та не міг мати дітей, інші, що він мав багато жінок і має позашлюбного сина. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про ймовірних сина на внука Адольфа Гітлера.

Сина нацистського диктатора звати Жан-Марі і він був простим залізничником. Проте, інформація про те, що саме він і є дитиною Гітлера, не підтверджена.

Річ у тім, що у 1916-1917 роках фюрер мав зв’язок із матір’ю Жана-Марі Лорі Фрістон — Шарлоттою Таксі або Далло Жуа. Вони часто зустрічалися і ходили на побачення, а у 1918 році вона народила дитину, яку назвали Жан-Марі.

Відомо, що Жан-Марі Лоре служив в армії і отримав там звання сержанта. Після цього намагався стати бізнесменом, але у нього нічого не вийшло і бізнес прогорів. Після невдачі він влаштувався залізничником, де працював до старості. Про те, що він є сином німецького диктатора, заявив історик Вернер Мазер.

Жан-Марі був одружений, а у шлюбі народилося 9 дітей. Однак в один момент дружина вирішила піти від нього після того, як дізналася, хто є батьком її чоловіка.

Жан-Марі робив генетичне обстеження, яке нібито не підтвердило його родинний зв’язок із Адольфом Гітлером, але й виключати те, що фюрер є його батьком, не можна.

До сина Жана-Марі було набагато більше уваги преси. Він, за логікою, є онуком німецького диктатора. Його звати Філіп Лорі і він приховував місце свого проживання, а на запитання щодо життя відповідав загальними фразами. Загалом, крім того, що він ймовірний онук Гітлера, про нього нічого не відомо.

Він мешкав у французькій комуні Буа-ан-Герман-Дуа і чи проживає він там нині — не відомо. Є інформація, що він мріяв зробити ДНК-тест, щоб переконатися у тому, що він дійсно є онуком Адольфа Гітлера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про внучку Сталіна, яка відмовилась від свого імені. Перемогла рак і після цього відкрила у собі дар ясновидіння.