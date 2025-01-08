Его родила другая, пока Лукашенко был в браке: что известно о внебрачном сыне президента Беларуси

Кто мать парня — точно не известно

Диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко достаточно загадочная личность, когда речь идет о личной жизни. Известно, что у него трое детей, один из которых внебрачный. Однако, кто мать Николая Лукашенко, остается в тайне.

Николай привлекает внимание общественности не только из-за своего статуса, но и из-за обстоятельств своего рождения и частого присутствия рядом с отцом на официальных мероприятиях. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Николае Лукашенко.

Что известно о маме Николая Лукашенко

Известно, что Коля родился 31 августа 2004 года. Предположений о том, кто его мама, много. Однако известно, что это не супруга диктатора. Есть версия, что мама Николая — личный врач Лукашенко и дочь министерства здравоохранения Беларуси Людмилы Постоялко — Ирина Абельская. В 2007 году Постоялко не стало, а Ирину уволили с должности врача президента, а Лукашенко рассказывал о ее работе негативно. Однако в 2009 году она снова стала главным врачом клиники Управления делами президента.

Жена Александра Лукашенко – Галина Желнерович. Они женились в 1975 году. Известно, что сейчас они не живут вместе, хотя официально не разведены.

Что известно о сыне Лукашенко

Николай впервые появился на публике в 2008 году. Тогда ему было четыре года. Это был хороший пиар-ход, который Лукашенко посоветовал сделать британский пиарщик Тимоти Белл.

Фото: Getty Images

Также Лукашенко привел сына на республиканский субботник на стройплощадке "Минск-Арены". Однако тогда не было известно, что за мальчика посещает с президентом официальные мероприятия. Белорусские СМИ не писали о рождении сына Лукашенко, ведь он не был разведен с женой.

Фото: Getty Images

После первого появления сына Лукашенко на публике лидер Беларуси стал его брать с собой почти везде. Николай присутствовал на встречах с Путиным, Обамой, Папой Римским и президентами других стран.

В школу Николай никогда не ходил, учителя занимались с ним дома. Любимой игрушкой мальчика был позолоченный пистолет. Сейчас ему 20 лет и он самый известный ребенок Лукашенко.

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