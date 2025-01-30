Над одной из стран Европы не могут летать самолеты: что случилось

Все самолеты были перенаправлены в соседние страны из-за технической ошибки

В четверг, 30 января, воздушное пространство Бельгии было закрыто из-за технической ошибки.

Об этом сообщает Reuters. В авиадиспетчерской службе страны Skeyes отметили: все самолеты были перенаправлены в соседние страны. По данным СМИ, система управления воздушным движением, которая использовалась для управления бельгийским воздушным пространством, "не функционировала должным образом".

В результате все самолеты, которые летели в то время в воздушном пространстве Бельгии на высоте около 7500 метров, были перенаправлены в соседние страны.

Между тем словацкие СМИ сообщили, что из-за проблем в бельгийском воздушном пространстве самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо не смог приземлиться в Брюсселе. Неизвестно, состоятся ли запланированные переговоры по поставкам газа в Европу через Украину в четверг, 30 января, или же будут перенесены на другое время.

Основные аэропорты Бельгии находятся в Брюсселе (Zaventem и Charleroi), а также небольшие аэропорты в Антверпене, Льеже и Остендоме.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью.