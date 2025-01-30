В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом армии и упал в реку (фото)

Он летел в столицу из города Вичита, штат Канзас, с примерно 60 пассажирами

В четверг, 30 января, стало известно, что в столице США — Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом. Он упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что самолет столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на взлетно-посадочную полосу. Он выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines и был региональным реактивным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Вичиты, штат Канзас.

В заявлении полиции говорится, что первые сообщения об авиакатастрофе экстренные службы начали получать в 20:53 по местному времени. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сенатор США от Канзаса Роджер Маршалл подтвердил, что пассажирский рейс столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.

"Самолет, летевший в столицу из города Вичита, штат Канзас, с примерно 60 пассажирами столкнулся с военным вертолетом", — написал он.

CNN, ссылаясь на представителя Минобороны США сообщил, что на борту военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, находились трое членов экипажа.

Национальный аэропорт Рейгана закрыт в связи с "чрезвычайной ситуацией". О ситуации уже доложили президенту США Дональду Трампу.

"Сейчас многие ведомства работают над этим реагированием, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. Президент будет продолжать следить за этой ситуацией", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Впоследствии источники CNN в Пентагоне подтвердили, что с самолетом столкнулся вертолет армии США Blackhawk (H-60).

Кроме этого, издание NBC News пишет, что столкнувшиеся в Вашингтоне пассажирский самолет и военный вертолет могли оба упасть в реку Потомак. Температура воды в реке сейчас – 35 градусов по Фаренгейту (примерно 1,5 градуса по Цельсию).

"При такой температуре человек потеряет сознание через 15-30 минут", — пишет издание. На месте идет спасательная операция.

Ранее "Телеграф" писал, что в округе Лос-Анджелеса взорвался снова новый мощный лесной пожар. Десятки тысяч человек покинут свои дома.