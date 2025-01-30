Момент столкновения самолета и вертолета в США попал на радары (видео)

Это первая крупная коммерческая авиакатастрофа в США с 2009 года

В четверг, 30 января, стало известно, что в Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом армии США. В сети пишут, что гражданская авиация меняла курс и резко врезалась в вертолет.

Об этом сообщается в сети Х. Один из пользователей якобы прислал анонимно видео воспроизведения с официального радара управления воздушным движением.

"Это предупреждение не о неизбежном столкновении, а служит инструментом для привлечения повышенного внимания диспетчеров к потенциальным рискам. Затем на кадрах изображен критический момент столкновения обоих самолетов, что подчеркивает срочность решений диспетчеров, принятых за долю секунды. Данные радара обеспечивают детальное представление о событиях, приведших к аварии, предлагая ценное представление о последовательности действий и то, как ситуация в конечном итоге разворачивалась", — говорится в сообщении.

Это первая крупная коммерческая авиакатастрофа в США с 2009 года.

Что известно об авиакатастрофе

В США пассажирский самолет столкнулся с армейским вертолетом над Вашингтоном — известно по меньшей мере 0 18 погибших. Точное количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщают Sky News, ABC News и CBS News.

На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines было 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана. Он упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части.

Тех, кто выжил, еще не нашли. Пока неизвестно, есть ли такие люди. На месте работает 300 спасателей, среди них также есть полицейские и водолазы. Местные власти говорят, что спасательная операция продлится "много часов".

Президент США Дональд Трамп знает о катастрофе и следит за ситуацией. Он написал, что "ситуацию, похоже, можно было предотвратить". Министр обороны Пит Хегсет написал в социальных сетях, что Пентагон активно следит за ситуацией и "готов оказать помощь, если это необходимо".

Ранее "Телеграф" писал, что в США самолет рухнул на крышу здания.