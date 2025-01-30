Крушение самолета в США. На борту находились российские фигуристы-чемпионы и не только

В СМИ уже появился список спортсменов, которые могли находиться на борту самолета

На борту самолета, который разбился в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости". Ссылаясь на слова американского фигуриста Джона Маравиллы там отметили, что на 14 фигуристов, не считая тренеров, находились на борту этого самолета.

Предварительно, среди них были и чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе российской сборной Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые в последние годы работали тренерами.

Кроме того, на борту мог находиться сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим. Он участвовал в чемпионате США, с которого команда фигуристов как раз и возвращалась на лайнере, потерпевшем крушение.

Что известно о фигуристах

Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. Они выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На зимней Олимпиаде 1992 они заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 – четвёртое.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Пара поженилась 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге, их сын Максим родился 1 августа 2001 года.

Сейчас Евгения Шишкова живёт и занимается тренерской работой вместе с мужем в Симсбери, штат Коннектикут. В частности, они тренировали американскую пару Кэтрин Оршер — Гаррет Лукаш (чемпионы США 2005 года и бронзовые призёры чемпионата четырёх континентов 2005 года).

Кто еще был на борту

По данным "Матч ТВ", в самолете была советская фигуристка Инна Волянская. Она занимала пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

На фото: Инна Вольнянская

СМИ также публикуют список спортсменов, которые могли находиться на борту самолета:

Эндрю Торгашев;

Максим Наумов;

Алиса Ефимова;

Миша Митрофанов;

Кэти Макбет;

Даниил Паркман;

Кристина Каррейра;

Энтони Пономаренко;

Алексей Щепетов;

Аннабель Морозов;

Артём Маркелов;

Антон Спиридонов;

Данила Савельев.

Предыстория

В США пассажирский самолет столкнулся с армейским вертолетом над Вашингтоном — известно по меньшей мере о 18 погибших. Точное количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщают Sky News, ABC News и CBS News.

На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines было 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись, когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана. Он упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части.

На месте происшествия сейчас работают 300 спасателей. Пока неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.