Крушение самолета в США. На борту находились российские фигуристы-чемпионы и не только
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В СМИ уже появился список спортсменов, которые могли находиться на борту самолета
На борту самолета, который разбился в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости". Ссылаясь на слова американского фигуриста Джона Маравиллы там отметили, что на 14 фигуристов, не считая тренеров, находились на борту этого самолета.
Предварительно, среди них были и чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе российской сборной Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые в последние годы работали тренерами.
Кроме того, на борту мог находиться сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим. Он участвовал в чемпионате США, с которого команда фигуристов как раз и возвращалась на лайнере, потерпевшем крушение.
Что известно о фигуристах
Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. Они выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На зимней Олимпиаде 1992 они заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 – четвёртое.
Пара поженилась 7 августа 1995 года в Санкт-Петербурге, их сын Максим родился 1 августа 2001 года.
Сейчас Евгения Шишкова живёт и занимается тренерской работой вместе с мужем в Симсбери, штат Коннектикут. В частности, они тренировали американскую пару Кэтрин Оршер — Гаррет Лукаш (чемпионы США 2005 года и бронзовые призёры чемпионата четырёх континентов 2005 года).
Кто еще был на борту
По данным "Матч ТВ", в самолете была советская фигуристка Инна Волянская. Она занимала пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.
СМИ также публикуют список спортсменов, которые могли находиться на борту самолета:
- Эндрю Торгашев;
- Максим Наумов;
- Алиса Ефимова;
- Миша Митрофанов;
- Кэти Макбет;
- Даниил Паркман;
- Кристина Каррейра;
- Энтони Пономаренко;
- Алексей Щепетов;
- Аннабель Морозов;
- Артём Маркелов;
- Антон Спиридонов;
- Данила Савельев.
Предыстория
В США пассажирский самолет столкнулся с армейским вертолетом над Вашингтоном — известно по меньшей мере о 18 погибших. Точное количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщают Sky News, ABC News и CBS News.
На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines было 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись, когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана. Он упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части.
На месте происшествия сейчас работают 300 спасателей. Пока неизвестно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.