Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем: все подробности

Самолет был перенаправлен в Астрахань

В среду, 29 января, над Каспийским морем исчез пассажирский самолет российской авиакомпании "Победа", выполнявший рейс DP992 Дубай — Москва. Сообщается, что он подал сигнал бедствия.

Об этом сообщает flightradar24.com. Сигнал бедствия подал пассажирский Boeing авиакомпании "Победа" над Каспийским морем.

Российские Telegram-каналы сообщили, что следят за ситуацией. Появились сведения, что самолет пропал с радаров из-за сбоя в сервисе.

Затем появились сообщения, что самолет, все же, приземлился.

Позже появились сообщения, что данный самолет успешно приземлился в аэропорту Астрахани. По данным российских Telegram-каналов, ложно сработала пожарная сигнализация.

Причины, которые привели к посадке самолета, еще предстоит выяснить.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью.