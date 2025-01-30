Над однією з країн Європи не можуть літати літаки: що сталося

Усі літаки були перенаправлені до сусідніх країн через технічну помилку

У четвер, 30 січня, повітряний простір Бельгії було закрито через технічну помилку.

Про це повідомляє Reuters. В авіадиспетчерській службі країни Skeyes зазначили: усі літаки були перенаправлені до сусідніх країн. За даними ЗМІ, система управління повітряним рухом, яка використовувалася для управління бельгійським повітряним простором, "не функціонувала належним чином".

У результаті всі літаки, які летіли на той час у повітряному просторі Бельгії на висоті близько 7500 метрів, були перенаправлені до сусідніх країн.

Тим часом словацькі ЗМІ повідомили, що через проблеми у бельгійському повітряному просторі літак прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не зміг приземлитися у Брюсселі. Невідомо, чи відбудуться заплановані переговори щодо постачання газу до Європи через Україну в четвер, 30 січня, або ж будуть перенесені на інший час.

Основні аеропорти Бельгії знаходяться в Брюсселі (Zaventem та Charleroi), а також невеликі аеропорти в Антверпені, Льєжі та Остендомі.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирські літаки помітили у небі над Одеською областю.