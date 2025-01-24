Пассажирские самолеты заметили в небе над Одесской областью. Как это возможно (фото)

Борта принадлежат разным авиакомпаниям

В небе над Украиной в очередной раз зафиксировали загадочный полет пассажирских самолетов. В этот раз они могли пролететь над Одесской областью.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Борта принадлежат разным авиакомпаниям и выполняли рейсы в разные страны, однако оба из них вылетели из Кишинёва (столица Молдовы).

Boeing 737-8BK компании SkyUp с бортовым номером 9H-SAS — 19 января летел в египетский Шарм-эш-Шейх. Однако примерно в 23:40 (01:40 по Киеву) якобы пересек закрытое воздушное пространство Украины и долетел до Измаила (Одесская область).

Airbus A320-233 компании FlyOne с бортовым номером ER-00008 — 19 января летел в Тбилиси (Грузия). Однако примерно в это же время также якобы вошел в воздушное пространство Украины и пролетел рядом с Измаилом.

Полет воздушных суден, по данным Flightradar24, мог выглядеть следующим образом:

Отметим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее мы писали о том, что над Харьковом заметили загадочные пассажирские самолеты.