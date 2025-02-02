Фамилия не влияет на карьеру: что известно о правнуке-футболисте Бенито Муссолини

Правнуку диктатора 22 года

Основатель фашизма и итальянский диктатор Бенито Муссолини был союзником Гитлера. У него было шестеро детей, один из которых внебрачный, которого он признал, в отличие от своего "партнера". Некоторые из его отпрысков продолжают участвовать в публичной жизни Италии. В частности, правнук – политика Романо.

Он стал футболистом и достаточно известен в Италии. "Телеграф" решил выяснить, что известно о правнуке Бенито Муссолини.

Романо Флориані Муссолини родился 27 января 2003 года в Риме, Италия. Он младший ребенок Мауро Флориани и Алессандры Муссолини. Его мама – внучка итальянского диктатора. Она модель в прошлом, а также певица и актриса. В 2003 году она создала политическую партию "Социальное содействие", которую в 2009 поглотило политическое объединение "Народ свободы" Сильвио Берлускони.

Романо Муссолини подписал контракт с ФК "Лацио" до 2024 года. Тогда менеджер команды заявил, что фамилия игрока никак не отразится на отношении к парню.

"Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года. Он мне нравится. Он еще неопытный игрок, но выглядит многообещающе. Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, а единственное, что имеет значение, — заслуживает игрок права быть на поле".

Где сейчас Романо Флориани Муссолини

В 2024 году правнук итальянского диктатора начал играть за "Юве Стабия" в качестве арендованного игрока. На одном из матчей Романо забил гол, после чего болельщики начали скандировать Муссолини и показывать фашистские символы — римский салют. А сам футболист в свою очередь поднимал одну руку к небу, а также ФК заявил, что фанаты и собственно Романо Муссолини не имеют никакого отношения к фашизму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о отказавшейся от своего имени внучке Сталине. Она победила рак и стала ясновидящей.