Прізвище не впливає на кар’єру: що відомо про правнука-футболіста Беніто Муссоліні

Правнуку диктатора 22 роки

Засновник фашизму та італійський диктатор Беніто Муссоліні був союзником Гітлера. Він мав шестеро дітей, один із яких позашлюбний, якого він визнав, на відміну від свого "партнера". Деякі з його нащадків продовжують брати участь у публічному житті Італії. Зокрема, правнук політика Романо.

Він став футболістом і є досить відомим в Італії. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про правнука Беніто Муссоліні.

Романо Флоріані Муссоліні народився 27 січня 2003 року у Римі, Італія. Він молодша дитина Мауро Флоріані та Олесандри Муссоліні. Його мама — онучка італійського диктатора. Вона модель у минулому, а також співачка та акторка. 2003 році вона створила політичну партію "Соціальне сприяння", яку 2009-го поглинуло політичне об'єднання "Народ свободи" Сільвіо Берлусконі.

Романо Муссоліні підписав контракт з ФК "Лаціо" до 2024 року. Тоді менеджер команди заявив, що прізвище гравця ніяк не вплине на відношення до хлопця.

"Він скромний хлопець, котрий ніколи не скаржився, навіть коли не грав два роки. Він мені подобається. Він ще недосвідчений гравець, але виглядає багатообіцяюче. Обтяжливе прізвище? Я ніколи не розмовляв з його батьками, а єдине, що має значення, — чи заслуговує гравець права бути на полі. Більше нічого".

Де зараз Романо Флоріані Муссоліні

У 2024 році правнук італійського диктатора почав грати за "Юве Стабія" як орендований гравець. На одному із матчів Романо забив гол, після чого вболівальники почали скандувати "Муссоліні" та показувати фашистські символи — римський салют. А сам футболіст своєю чергою підіймав одну руку до неба, а також Проте, ФК заявив, що фанати та власне Романо Муссоліні не мають жодного відношення до фашизму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про внучку Сталіна, яка відмовилась від свого імені. Вона перемогла рак і стала ясновидицею.