Крупный лоукостер торопится вернуться в Украину. Его директор сделал интересное заявление

Ryanair стремится вернуться, ведь до февраля 2022 года был вторым по величине авиаперевозчиком в Украине

Уже почти три года, с начала полномасштабной войны, небо над Украиной закрыто, хотя иногда в нем фиксируются загадочные самолеты. Однако один из самых популярных лоукостеров - крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair заявила о планах вернуться на украинский рынок после окончания войны.

Исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны, сообщает The Telegraph. Он возлагает надежды по прекращению войны России против Украины на президента США Дональда Трампа.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину", — отметил он.

О’Лири подчеркнул, что возобновление полетов возможно только после официального прекращения боевых действий. Ведь без этого Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) не разрешит авиасообщение.

Ryanair планирует открыть около 24 маршрутов в Киев и Львов. Мощность будет обеспечиваться путем перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах как Станстед и Париж-Орли для обслуживания городов.

По словам исполнительного директора Ryanair, Киев и Львов готовы к работе, а определенные элементы инфраструктуры аэропортов запускаются еженедельно, чтобы обеспечить ее функциональность. Возобновление сообщения с Одессой может занять больше времени из-за уровня повреждений.

"Было много волнения по поводу возвращения рейсов. Будут огромные потоки трафика даже в первые дни от воссоединения друзей и семей и огромных объемов входящих инвестиций в восстановление экономики. Мы будем в этом центре", — планирует Майкл О’Лири.

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