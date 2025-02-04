Великий лоукостер квапиться повернутися в Україну. Його директор зробив цікаву заяву

Ryanair прагне повернутися, адже до лютого 2022 року був другим за величиною авіаперевізником в Україні

Вже майже три роки, з початку повномасштабної війни, небо над Україною закрите, хоча часом в ньому фіксуються загадкові літаки. Проте один з найпопулярніших лоукостерів, найбільша авіакомпанія Європи Ryanair заявила про плани повернутися на український ринок після завершення війни.

Виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair розробляє план, який дасть змогу розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення війни, повідомляє The Telegraph. Він покладає надії на припинення війни Росії проти України на президента США Дональда Трампа.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну", — зазначив він.

О'Лірі наголосив, що відновлення польотів можливе лише після офіційного припинення бойових дій. Адже без цього Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) не дозволить польоти.

Ryanair планує відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Потужність буде забезпечуватися шляхом перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед і Париж-Орлі для обслуговування міст.

За словами виконавчого директора Ryanair, Київ і Львів готові до роботи, а певні елементи інфраструктури аеропортів запускається щотижня, щоб забезпечити її функціональність. Відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через рівень пошкоджень.

"Було багато хвилювання щодо повернення рейсів. Будуть величезні потоки трафіку навіть у перші дні, від возз’єднання друзів і родин та величезних обсягів вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в цьому центрі", — планує Майкл О'Лірі.

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