Почти долетел до Херсона: над Украиной пролетел загадочный российский самолет (фото)

Самолет совершил полет сразу над рядом украинских городов

В небе над Украиной был зафиксирован очередной загадочный самолет. Это был пассажирский российский самолет с максимальной дальностью полета более 11 тыс. км.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Там указано, что полет был совершен над Харьковом, затем над Днепром и самолет направлялся в сторону Херсона, куда почти долетел, но затем исчез.

В данном случае речь идет о самолете Ил-62М с бортовым номером RA-86559. Он являлся одним из вариантов базовой модели Ил-62.

Важно отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в небе над Украиной зафиксировали пассажирский самолет. Речь идет о турецком борте, который пролетел над Волынской областью и далее направился в сторону Беларуси.