Сумма внушительная. Сколько на перелеты Зеленского выделили из бюджета 2025 года

Внутренние и внешние рейсы обойдутся почти в 150 миллионов долларов.

Зарубежные и внутренние полеты президента Украины обойдутся в 2025 году бюджету в 141,4 миллиона гривен. Соответствующий договор заключило Государственное управление делами с Государственным авиационным предприятием "Украина".

Согласно документации, опубликованной на площадке Zakúpivli.pro, наибольшая часть средств — 140,4 миллиона гривен — пойдет на обеспечение зарубежных визитов главы государства. Из этой суммы 139,4 миллиона гривен не облагаются НДС, а остальные расходы — на территории Украины.

На внутренние авиаперелеты в пределах Украины запланировано 1 миллион гривен с учетом НДС. Поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, вероятно, эти средства пойдут на вертолетные перелеты Президента и первых лиц государства.

В стоимость рейсов включено аэронавигационное обслуживание, расходы по подходу к аэродрому посадки, а также суточные и проживание членов экипажа в соответствии с действующим законодательством.

Документ предусматривает возможность уменьшения стоимости услуг по взаимному согласию сторон. Вероятно, это зависит от количества поездок Президента в течение года.

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