Кораблю уже почти 50 лет

Российский флот продолжает демонстрировать свою "надежность". Не прошло и месяца, как в Средиземном море сломался сухогруз Sparta (Ursa Major), как появились сообщения о неполадках с БДК "Александр Отраковский".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram. Отмечается, что у корабля начали протекать баки с горючим.

У россиян возникли большие проблемы с эвакуацией имущества с бывшей военной базы Тартус, которая оказалась заблокирована после внезапного свержения режима Башара Асада. Поскольку российские корабли до сих пор не смогли получить разрешение на доступ к базе у новой власти, часть оборудования была попросту сожжена.

Ради эвакуации остального имущества из Сирии в Ливию, неподалеку Тартуса в Средиземном море находятся большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский".

"На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", — сообщили разведчики.

БДК проекта 775 "Александр Отраковский" был спущен на воду в 1977 году, а с 2013 года выполняет задания в Средиземном море. Корабль имеет экипаж в 87 человек и может нести десант в 13 танков/БТР и 150 пехотинцев или 10 танков и 350 человек.

Водоизмещение: 4080 тонн

Длина: 112,5 метра

Ширина: 15 метров

Осадка: 3,7 метра

Дальность хода 6000 миль при скорости в 12 узлов.

Максимальная скорость 18 узлов.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. Внезапный захват одного из крупнейших городов страны привел к быстрому развалу правительственной армии и свержения режима Башара Асада до 8 декабря.

Спустя несколько дней россияне начали выводить свои войска из Тартуса.