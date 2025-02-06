Больше не "проходной двор"? Дания намерена инспектировать танкеры "теневого флота" России

Исключений не будут делать ни для одной страны, а это значит большие проблемы для России и ее "теневого флота"

Балтийское море, похоже, скоро перестанет быть "проходным двором" для российского танкерного "теневого флота". Дания, которая контролирует вход в акваторию Балтики, планирует отказаться от политики невмешательства в движение судов по Балтийскому морю и начать проверки тех из них, которые потенциально могут представлять опасность – в первую очередь, речь идет о российском "теневом флоте".

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на официальное заявление, сделанное Датским морским управлением. В заявлении говорится, что инспектировать будут суда, которые "не могут считаться безопасными в плавании". Обычно такие суда ставят на стоянку у Скагена, на севере полуострова Ютландия.

"Это делается в связи с активностью старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы, что вызывает повышенный риск и беспокойство о безопасности мореходства, моряков и окружающей среды", — говорится в документе.

Проверять будут в первую очередь танкеры, поскольку этот класс судов наиболее опасен. Исключений не будут делать ни для одной страны, а это значит большие проблемы для России и ее "теневого флота". В его составе преимущественно старые суда, не отвечающие техническим и экологическим нормам.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.

Отметим, уполномоченный президента Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк назвал три конкретные сферы, где следует ввести санкции против РФ.