Трижды взорвался и тонет. Что известно о таинственном инциденте с танкером "теневого флота" РФ

Только в 2024 году танкер менял флаги несколько раз

В крупнейшем порту России Усть-Луга взорвался танкер Koala с сотнями тысяч тонн российского мазута. Это двадцатидвухлетнее судно — один из представителей "теневого флота", возивший сырые нефтепродукты из России в обход санкций.

Телеграф рассказывает подробнее о подозрительной смене названий и флагов, которая происходила с Koala в последние годы, что связывает танкер с российским бизнесменом и почему он раздражает еще и европейцев.

"Техногенный инцидент"

Известно, что ночью 9 февраля, когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении танкера прогремели три мощных взрыва. Экипаж из 24 человек, среди которых были россияне, грузины и индонезийцы, были эвакуированы на берег.

Танкер находился у причала для наливных судов в момент взрывов

Машинное отделение судна начало затапливаться, и танкер кормой сел на мель. Спасатели установили вокруг танкера заграждение.

На борту судна было 130 тысяч тонн мазута, однако власти РФ заявили, что утечка нефтепродуктов не зафиксирована. Губернатор Ленинградской области обнародовал официальную версию: "техногенный инцидент при запуске двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение ".

Соседние страны начали бить тревогу, ведь российский порт Усть-Луга расположен в Балтийском море. Интенсивная перевалка нефтепродуктов повышает риск аварий и разливов, которые могут негативно отразиться на экосистеме. Финляндия направила патрульные самолеты в Финский залив после аварии, чтобы убедиться, что разлива мазута нет.

Что известно о танкере

Авария произошла на танкере Koala, который сейчас ходит под флагом Антигуа и Барбуды, говорится в Marine Traffic. Нефтяной танкер был построен в 2003 году (ему 22 года) в Южной Корее, имеет длину 274 м3 и ширину 50 м3. На портале говорится, что это танкер для сырой нефти.

Видим на карте Marine Traffic, что танкер Koala прибыл в Усть-Лугу из Сингапура 6 февраля 2025 года.

Однако более интересно — прошлые путешествия танкера происходили под разными флагами и названиями, говорится на Vesselfinder. Только в 2024 году танкер менял флаги трижды: Палау, Либерия, Антигуа и Барбуда.

Предыдущие имена судна:

KOALA (июнь 2024 года)

ORBIT I (ноябрь 2022 года)

NIKEL (2021 год)

ALEXEI (2020 год)

SUMAC (2018 год)

ZARIFA ALIYEVA (2007 год)

DISCOVERY (2003 год)

Как изменялись имена и флаги танкера

Такое частое изменение имен и флагов имело причину. Greenpeace внес танкер в список так называемого российского "теневого флота" и отслеживал его поездки. Активисты озабочены защитой экологии моря от ржавых изношенных танкеров с сомнительной страховкой, которая в случае разлива не покроет ликвидацию последствий.

В организации обратили внимание, что на танкере Koala ранее уже случались технические неисправности, а экипаж отключал автоматическую систему идентификации во время рейса через Балтийское море.

Свой "теневой флот" Россия создала для обхода санкций, введенных против страны-агрессорки из-за вторжения в Украину. Этот флот состоит в основном из устаревших б/у судов, которых насчитывается около тысячи, с общей грузоподъемностью более 100 млн тонн. "Теневым" флот называют за сложные юридические схемы и оффшорные структуры, за которыми скрываются настоящие российские владельцы. Старые танкеры приобретены через подставные компании, зарегистрированные в странах с легкими законодательными требованиями, что затрудняет отслеживание деятельности и санкции. Вдобавок судна используют флаги "стран удобного флага".

Суда загружаются нефтью в порту Усть-Луга возле Санкт-Петербурга, а затем следуют через Финский залив и Балтийское море в океан через Северное море.

По данным российских СМИ, танкер Koala связан с гражданином Латвии Алексеем Халявиным, подозреваемым в помощи России обходить санкции. По данным The Insider, Халявин стал одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход ценового потолка. С ним связаны три компании в ОАЭ: Black Pearl Energy Trading (Халявин был владельцем и директором этой компании), OGC Shipping и Conmar Maritime.

Халявин является бенефициаром компании Lagosmarine LTD, управляющей судном. 10 января 2025 г. компания попала под санкции США как часть "теневого флота" России".

Хотя проблемы россиян на море давно известны и — с торговыми и военными кораблями РФ периодически случаются инциденты и ЧП (чего стоят хотя бы приключения российского флота после бегства из Сирии) странные взрывы на ключевом для россиян логистическом пути заставляют задуматься. Была ли это чужая "помощь" — возможно, скоро узнаем.

Проблемы россиян с перевозкой нефтепродуктов

Россия осуществляет около половины своей торговли нефтью через Финский залив, продолжая транспортировку и уклоняясь от западных санкций, пишет Politico. Все это происходит прямо в Балтийском море, на собственных водных путях Европы. Несмотря на санкции, этот "теневой флот" из ветхих кораблей с нефтью только растет, серьезно беспокоя европейских соседей возможностью разлива. Также они могут быть причастны к последним инцидентам с диверсиями.

Именно поэтому европейские страны настаивают на новых полномочиях, чтобы вытеснить "теневой флот" Москвы из Балтийского моря. К примеру, разрабатывают новое законодательство для того, чтобы использовать международные законы для задержания судов РФ. Если это не удастся, некоторые государства будут конфисковывать корабли самостоятельно.

Проблемы с транспортировкой своих нефтепродуктов РФ и в Черном море. Экологические последствия неудач россиян ощущаются сейчас на оккупированных территориях Украины и даже в Одесской области. Так, 15 декабря 2024 года в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута в результате аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Судно разломило пополам. Это в 12 км от морского порта Тамань (рейдовая перевалка к югу от Керченского пролива).

Тогда руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко обратил внимание, что оба судна очень старые (им 55 и 51 год) и имеют "речной" класс, предусматривающий определенные ограничения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия была вынуждена временно прекратить транзит нефти через порт Усть-Луга на Балтийском море из-за атаки БПЛА.