"Сами не справимся": Келлог объяснил свой подход к переговорам по Украине

Американский политик объяснил, как видит прекращение войны между Россией и Украиной

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал, что означает предложенный им подход к прекращению российско-украинской войны.

Об этом рассказала международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова. Выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Келлог отметил, что Украина, безусловно, должна быть защищена в своих правах, включая право на суверенитет, территориальную целостность и независимость. Вопрос лишь в том — каким образом этого достичь с учетом нынешней ситуации.

"Мы сами этого не можем сделать, для долгосрочного мира нельзя исключать президента Зеленского, никого. Потому что без этого не получится", — завил Келлог.

Также Келлог добавил, что количество жертв среди украинцев в три раза превышает цифру потерь США в Корее и во Вьетнаме вместе взятых. По его словам, "это почти уровень мировой войны".

Спецпредставитель отметил: в переговорном процессе он отвечает за направление Украины, а Стив Уиткофф — за направление России. Келлог добавил, что в ближайшее время намерен посетить Украину, после чего он, вместе с Уиткоффом, прибудет к Трампу и будет принято соответствующее решение.

В то же время Келлог считает, что мирный договор и прекращение огня не будет "определяющим успехом" для Украины.

Между тем, слова Келлога о том, что нельзя исключать ни Россию, ни Украину, ни страны Европы из процесса подготовки мирного соглашения, говорят о существенном смягчении позиции делегации США. Об этом написал в Facebook глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа требуют прямых переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.