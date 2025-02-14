"Лишил Украину всех козырей": министр обороны Германии набросился на Трампа (видео)

Политик смело высказал свое мнение

В пятницу, 14 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус резко высказался в адрес новой администрации президента США Дональда Трампа и назвал их поведение "ошибкой". По его мнению, "Трамп лишил Украину козырей перед возможными переговорами с Россией".

Об этом он заявил во время брифинга на полях Мюнхенской конференции, сообщают "Новини.LIVE". Писториус также отметил, что странам НАТО теперь нужно готовиться к проведению реформ и увеличению оборонных расходов.

Министр обороны Германии назвал ошибкой решение администрации Дональда Трампа о снятии "с переговоров" двух ключевых позиций по Украине. Он имел ввиду членство Украины в НАТО и территориальную целостность страны.

По его мнению, такая политика является "ошибкой" и "никакой необходимости" снимать эти вопросы с повестки не было.

"Во-первых, членство Украины в НАТО и, во-вторых, вопрос о том, как могут выглядеть территориальные изменения в Украине…Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также вовлечена, а не заранее… Я считаю, что это неправильно", — заявил Писториус.

Таким образом, по словам министра обороны Германии, Трамп лишил Украину основных козырей перед переговорами с Россией. Однако это заранее было понятно, так как администрация Трампа хочет быстрого мирного договора между РФ и Украиной.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцом и разозлил этим Германию. Сообщается, что он не планировал встречу с немецким канцлером с самого начала, поскольку Вашингтон считает, что Шольц уже ничего не стоит как политик.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус резко ответил на слова Вэнса и подчеркнул, что в немецкой демократии каждый гражданин имеет право на собственное мнение и возможность его выражать. По его словам, демократическое устройство не означает автоматической правоты "шумного меньшинства".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Писториус заявил, что союзные страны, передающие вооружение Украине, предпочли бы оставаться под руководством США. Но в случае если администрация Дональда Трампа решит покинуть формат "Рамштайн", союзники справятся и без Вашингтона.