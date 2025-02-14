У Трампа требуют прямых переговоров Зеленского и Путина: "должны сесть и поговорить"

Обе стороны должны от чего-то отказаться, подчеркнул Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Он подчеркнул, что обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам.

Такое заявление Кит Келлог сделал перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что президенты должны общаться друг с другом, чтобы вести переговоры по условиям прекращения войны, пишет Tagesschau.

"Они должны. И обе стороны должны от чего-то отказаться", — сказал спецпредставитель, добавив, что Путин должен отказаться от позиции, что он не будет общаться с Зеленским, ведь тот якобы "является нелегитимным президентом".

Келлог также опроверг впечатление, что президент США Дональд Трамп хочет договориться только с Путиным. В переговорах должны участвовать три стороны.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных героя: русские и украинцы, они должны сесть и поговорить", — сказал он.

Стоит напомнить, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с Владимиром Путиным. Россия настаивает на отмене этого указа.

Однако недавно Зеленский заявил, что готов вести переговоры с главой Кремля. А то, что Россия настаивает на отмене указа президента о невозможности вести переговоры с Путиным, она использует повод избежать переговоров.

В то же время, как сообщал "Телеграф", пресс-секретарь главы Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ готов к переговорам с Зеленским. Он заявил, что "здесь не может и не должно быть места эмоциям".