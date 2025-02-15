Представитель Трампа проигнорировал важный вопрос по Украине (видео)

Инцидент произошел в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности

В субботу, 15 февраля, в Германии, где проходит трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности, специальный представитель США Кит Келлог проигнорировал вопросы журналистов по Украине. Он просто прошел мимо.

Об этом сообщает главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов, публикуя видео с места события.

"Посланник Трампа Келлог проигнорировал вопрос украинских журналистов, стал ли мир ближе после Мюнхена", — говорится в сообщении.

Отметим, что 14 февраля началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля. На каждый из этих дней определены отдельные темы. В субботу, 15 февраля, состоятся дебаты о состоянии международного порядка, а также региональных конфликтах и кризисах. Будет также подниматься вопрос будущего НАТО.

Именно в этот день на Мюнхенской конференции будет выступать Кит Келлог в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первый день конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления на конференции почти не упоминал Украину и Россию. Его речь была в основном о демократии в Европе и жесткой цензуре, которую администрация президента Штатов Дональда Трампа осуждает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа требуют прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, главы РФ.