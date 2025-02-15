Россия производит больше оружия, чем все страны НАТО: Рютте сделал признание в Мюнхене

НАТО должно не допустить нового нападения России на Украину, заявил Рютте

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявил, что Альянс должен и дальше оказывать поддержку Украине в отражении российской агрессии.

Об этом написал в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он опубликовал тезисы выступления Генсека НАТО в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте подчеркнул: НАТО должно дальше оказывать поддержку Украины: отправлять оружие, инструкторов и обеспечить для Украины лучшие условия на переговорной площадке.

Рютте также добавил, что Россия за три года производит больше оружия и боеприпасов, чем все страны — члены Организации Североатлантического договора за год. НАТО должно не допустить нового нападения России на Украину, заявил генеральный секретарь.

"Ключевым вопросом на нынешнем саммите НАТО в Гааге будет то, как мы можем увеличить наши оборонные мощности, потому что ни Европа, ни США не производят достаточно оружия", — отметил Марк Рютте.

Напомним, Марк Рютте заявлял, что Украине никогда не давали обещаний о членстве в НАТО. Он добавил: это возможно теоретически, но "четко это не было прописано".

Как сообщал "Телеграф", сенатор США от республиканцев Линдси Грэм заявил, что Украину следует взять в НАТО в случае повторного нападения России.